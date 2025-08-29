Incidenti stradali nel Biellese: diffusi i sinistri sul territorio

La giornata di ieri è stata caratterizzata da incidenti diffusi su tutto il territorio, complici il manto stradale scivoloso e la ridotta visibilità causati dalle avverse condizioni meteo.

A Cerrione, intorno alle ore 7:40, i Carabinieri sono intervenuti per un sinistro sulla SP400 che ha coinvolto due veicoli. I conducenti sono rimasti illesi e hanno compilato la constatazione amichevole, mentre un mezzo è stato recuperato dal carro attrezzi, prima che la viabilità fosse ripristinata.

Intorno alle ore 9:00, a Valdengo, un automobilista ha perso il controllo del veicolo, concludendo la corsa contro il guardrail. I Carabinieri giunti sul posto confermano che il conducente è rimasto illeso.

Alle ore 16:00, un’autovettura e un furgone si sono scontrati a Dorzano. Un uomo di Roppolo è stato trasportato in ospedale in codice verde, mentre risulta illeso il secondo residente fuori regione. I carabinieri sono intervenuti per la sicurezza dell’area e un veicolo è stato portato via con l’ausilio del carro attrezzi.

L’ultimo episodio è accaduto a Trivero – Valdilana, dove un automobilista ha perso il controllo del mezzo, a causa del manto stradale reso scivoloso dal maltempo. La vettura si è scontrata con la recinzione di un’abitazione, ma l’uomo, nonostante l’intervento del 118, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Anche in questo caso sono intervenuti i Carabinieri.