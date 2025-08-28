Masserano: il Comune sbarca sui social

La Giunta comunale di Masserano attraverso una delibera di giunta ha approvato l’apertura di due canali ufficiali sui social network Facebook e Instagram, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra amministrazione e cittadini.

Secondo quanto riportato nel documento, le piattaforme saranno utilizzate come strumenti di informazione e trasparenza, nonché per diffondere iniziative e attività promosse dal Comune. L’amministrazione ha ritenuto necessario disciplinare la gestione delle pagine istituzionali, che saranno affidate al sindaco, ad altre figure interne all’ente oppure a un social media manager esterno appositamente autorizzato.

Il documento sottolinea anche la necessità di attivare misure per evitare abusi o usi impropri delle pagine, in modo da garantire che restino fedeli alle finalità di interesse pubblico.

La Giunta ha approvato un disciplinare per la gestione dei social media, composto da sette articoli, che definisce le regole di utilizzo. Al momento non sono previsti costi per l’attivazione e la gestione delle pagine, ma l’amministrazione si riserva di valutare eventuali oneri futuri qualora i social network introducessero tariffe di mantenimento o potenziamento.