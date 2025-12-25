Bel gesto di Natale, i volontari della Croce Verde portano i doni ai bimbi ricoverati in Ospedale FOTO e VIDEO

Un piccolo gesto che racchiude il vero spirito del Natale. Nella giornata di ieri, 24 dicembre, i volontari della Croce Verde si sono resti protagonisti di una lodevole iniziativa: in occasione della Vigilia, hanno consegnato doni e regali ai bambini ricoverati all'Ospedale degli Infermi di Ponderano.

Un momento emozionante che ha trovato l'apprezzamento non solo dei più piccoli ma anche delle loro famiglie. Un'azione semplice ma carica di significato, che dimostra come la solidarietà possa fare la differenza.