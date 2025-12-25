Provincia di Biella: aperte le candidature per i Consigli di Amministrazione di due Fondazioni

Sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di due realtà di particolare rilievo per il territorio: la Fondazione Asilo Infantile “Emma Frassati” e la Fondazione Opera Pia Laicale “San Giovanni d’Andorno” – Ente del Terzo Settore. A darne comunicazione è la Provincia di Biella.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano mettere a disposizione le proprie competenze e contribuire attivamente alla gestione e allo sviluppo di enti che svolgono un ruolo importante a livello sociale, educativo e assistenziale.

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 12 gennaio 2026. La procedura di presentazione avviene esclusivamente in modalità digitale, attraverso la compilazione dell’apposito format online predisposto dalla Provincia. Per accedere all’istanza è necessaria la preventiva autenticazione dell’utente, che potrà avvenire tramite SPID o CIE.

Tutti gli interessati sono invitati a prendere visione degli avvisi pubblici per conoscere nel dettaglio i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione.