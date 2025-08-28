Castelletto Cervo nuove tariffe per l’utilizzo della palestra comunale

La Giunta Comunale di Castelletto Cervo ha deliberato le nuove tariffe per l’utilizzo della palestra polivalente di proprietà comunale. L’iniziativa mira a razionalizzare l’impiego della struttura e a ridurre i costi di gestione, riconoscendo allo sport un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista atletico, ma anche sociale, come strumento per formare cittadini responsabili.

Le tariffe approvate sono le seguenti:

Orario: 12,00 €

Giornaliero: 70,00 €

Mensile (fino a 6 ore settimanali): 75,00 €

Mensile (fino a 10 ore settimanali): 90,00 €

La deliberazione è stata approvata all’unanimità dalla Giunta. La decisione riflette l’impegno dell’Amministrazione a valorizzare e tutelare il patrimonio pubblico, garantendo al contempo un accesso equo e regolamentato alla palestra per tutti gli utenti.