Biella, uomo lava il cane in autolavaggio: Codacons presenta denuncia

Denuncia immediata alla Procura della Repubblica competente: è la risposta di Assofido, dipartimento del Codacons per la tutela degli animali, al gesto crudele avvenuto a Biella, dove un uomo ha lavato un cane in un autolavaggio.

«Un comportamento criminale e inaccettabile – dichiara il Codacons – che deve essere perseguito con la massima severità prevista dalla legge».

Il cane, fortunatamente in buone condizioni, resta vittima di una violenza gratuita - prima insaponato con schiuma attiva e poi sciacquato con una lancia ad alta pressione, pratica crudele e inaccettabile per un animale - che conferma l’urgenza di pene più dure contro il maltrattamento.

L’Associazione ricorda a tutti i cittadini che è a loro disposizione il sito web www.assofido.it, il numero Whatsapp 0695550273 e l’indirizzo mail contatti@assofido.it ai quali segnalare casi di violenza o abbandono nei confronti di cani, gatti o altri animali, con la possibilità di inviare anche foto e video e altri elementi utili a individuare i responsabili dei reati.