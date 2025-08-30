Finalmente giustizia a quattro zampe!

Un uomo di 57 anni è stato denunciato nei giorni scorsi per maltrattamento di animali, dopo essere stato filmato mentre insaponava il proprio cane legato con schiuma attiva e lo sciacquava con una lancia ad alta pressione. Una pratica crudele e inaccettabile che ha suscitato indignazione sui social.

Ma immaginate se la situazione si ribaltasse: Fido, armato di idrogetto, spruzza acqua e schiuma a volontà sul malcapitato padrone. Nessun timore: “Sono solo 100 atmosfere!”, sembrerebbe dire l’astuto quattro zampe.

La morale, tra ironia e giustizia canina, è chiara: mai sottovalutare un cane che conosce il significato della parola rivincita.