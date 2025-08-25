Salussola: riparte la stagione della PGS White Volley

Settembre segna l’inizio della nuova stagione sportiva per la PGS White Salussola Volley, che apre le porte a bambini e ragazzi con allenamenti dedicati alle diverse fasce di età.

Le attività si svolgeranno presso la Palestra Comunale di Salussola (Piazzale Monsignor Lacchio) e prevedono:

- Mini Volley e Under 13 misto

- Under 14 e Under 16 femminile

Per favorire l’avvicinamento alla pallavolo, la società offre due settimane di prova gratuite all’inizio della stagione, a partire da settembre 2025.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, fare sport e vivere l’esperienza di squadra in un ambiente accogliente e formativo.

Per maggiori informazioni: Laura 338 822 7918 - Agostino 335 728 1740 - Maurizio 334 854 5798.