Cerrione, gasolio sulla strada: coppia di motociclisti finisce in ospedale

Domenica da dimenticare per una coppia di motociclisti che, nella giornata di ieri, 24 agosto, è rimasta coinvolta in un incidente autonomo. Stando alle prime ricostruzioni, la moto avrebbe perso aderenza con l'asfalto a causa di una macchia di gasolio presente sulla carreggiata.

Il fatto è successo a Vergnasco, nel comune di Cerrione. Sul posto è giunto velocemente il personale sanitario del 118 per la prima assistenza e il trasporto in ospedale dei malcapitati, un uomo e una donna di 50 e 49 anni, residenti nel Biellese, che avrebbero riportato ferite da codice verde. Presente anche il personale preposto alla pulizia delle strade, oltre ai militari dell'Arma.

Sempre nelle scorse ore, si è verificato un altro sinistro stradale autonomo, a Mongrando, con un'auto finita contro un muretto. Sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto.