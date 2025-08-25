Notte amara per la Vuelta: rubate le bici del Team Visma nel Torinese

Furto nella notte appena trascorsa ai danni del Team Visma, compagine olandese che sta partecipando alla Vuelta che, proprio ieri, domenica 24 agosto ha attraversato le strade della Granda, con partenza da Alba e arrivo a Limone.

Nelle scorse ore il team ha smentito la notizia del furto della due ruote di Axel Zingle: "Dopo l'incidente nella finale, la bici è stata caricata sul carro scopa. Si è trattato solo di un malinteso e la stessa è stata restituita alla squadra". Diverso, invece, quanto accaduto nella notte. Lo stesso team ha denunciato, infatti, sui social di essere stato vittima di un furto di diverse bici da gara che erano rimessate su uno dei furgoni che avevano raggiunto il Torinese per la prossima tappa della competizione, San Maurizio Canavese-Ceres: “La scorsa notte il furgone dei nostri meccanici è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire al team la piena partecipazione alla terza tappa. Le Forze dell’ordine hanno aperto un indagine su quanto avvenuto”.

Sarebbero 18 le biciclette trafugate, per un valore di circa 250mila euro. Non è andata meglio al manager olandese della Shimano, Joost Hoetelmans che, due giorni fa, è stato derubato a Torino, di fronte all'hotel, insieme al collega Bert Roesem, come spiega sul suo profilo: "Durante le visite di squadra, mi hanno rotto il finestrino della macchina davanti all'hotel e hanno preso tutto quello che avevo: la mia Pinarello Dogma F12, lo zaino con passaporti, carte di credito, patente, telecamera insta360, carta assicurative con tutti i vestiti e tre paia di scarpe, valigia con l'attrezzatura dal ciclismo e la valigia di collega Bert con vestiti, orologio, Ipad e occhiali".

Episodi che stridono con la calorosa accoglienza che il pubblico ha riservato alla competizione e che non offrono certo un bel biglietto da visita.