Ciclismo, la Vuelta accende Valdengo: le immagini del "traguardo sprint" FOTO e VIDEO

Il grande ciclismo internazionale ha fatto tappa nel cuore del Biellese. La Vuelta a España 2025, partita dalla Reggia di Venaria Reale, ha attraversato numerosi comuni del territorio fino a giungere a Valdengo, nella giornata di ieri, sede dell’unico traguardo volante della giornata.

Ad accogliere la carovana una folla entusiasta e il sindaco Roberto Pella, che esprime grande soddisfazione: «Per noi è un onore e un privilegio avere il traguardo sprint, unico della tappa partita da Venaria. Valdengo è un paese che ama il ciclismo: qui sono passati campioni come Gimondi, Merckx, Moser e Saronni, e oggi siamo orgogliosi che anche la Vuelta abbia scelto le nostre strade».