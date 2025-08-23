Viverone: Pedone investito da un'auto in manovra

Nella mattinata di ieri, venerdì 22 agosto, intorno alle 10, lungo la Strada Provinciale 228 a Viverone, un uomo, residente fuori regione e in visita sul territorio, è stato investito da un’autovettura mentre si trovava nei pressi della carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura, condotta da una donna del posto, stava effettuando una manovra in uscita da un parcheggio quando ha urtato il pedone. L’impatto ha provocato la caduta dell’uomo che ha riportato alcune escoriazioni.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure sul posto hanno disposto il trasferimento del ferito all’ospedale di Ivrea per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano destare particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.