Oropa, anniversario dell'incoronazione e consacrazione delle basiliche: il rituale dei cancelli

Nell’ultima domenica di agosto, a Oropa, si rinnova ogni anno un rito storico e tradizionale: il Sindaco pro tempore della città di Biella chiude e riapre i cancelli di accesso al Santuario, utilizzando le chiavi che gli vengono consegnate dal Canonico Rettore pro tempore. Una consuetudine antica, fondata su documenti e verbali conservati nei secoli, da custodire e trasmettere alle generazioni future.

Questo gesto, che nel suo concreto esercizio rappresenta parte della storia del Santuario alpino e indica la cura e l’attenzione che l’amministrazione civile ha sempre riservato al luogo, è chiamato a svolgersi davanti a tutti coloro che vorranno essere presenti a Oropa in quella giornata, ai quali è rivolto un cordiale invito.

Nell’ultima riunione, il Consiglio di Amministrazione del Santuario ha riaffermato l’importanza di mantenere la ritualità consolidata, avviando al tempo stesso un lavoro di ricerca e riscoperta delle origini di questa tradizione. Da quest’anno, infatti, il rito sarà accompagnato da una breve spiegazione, pensata per illustrare e chiarire ai partecipanti la natura simbolica di questo semplice ma significativo atto.

La celebrazione di domenica 31 agosto unirà dunque la processione della città di Biella a Oropa con la chiusura e l’apertura dei cancelli, nel ricordo dell’Incoronazione della Madonna Nera – ripetuta ogni cento anni dal 1620 –, dell’inaugurazione della Basilica Antica e della dedicazione della Basilica Superiore, avvenuta lo scorso secolo sempre nell’ultima domenica di agosto.

L’evento inizierà alle ore 9.30 con il rito dei cancelli, seguito dalla processione e dalla solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Roberto Farinella, vescovo di Biella. La celebrazione si svolgerà nella memoria annuale della dedicazione delle due Basiliche oropee e nel ricordo vivo delle cinque solenni Incoronazioni della venerata statua della Regina del Monte di Oropa.

Programma della giornata:

Ore 09.00 – Ricevimento presso il Padiglione Reale

Ore 09.30 – Rievocazione dell’apertura e chiusura dei cancelli

Ore 10.00 – Ritrovo e inizio della processione dal Sagrato della Basilica Superiore

Ore 10.15 – Solenne celebrazione eucaristica alla Basilica Superiore

Per i fedeli sarà disponibile un servizio autobus con partenza alle ore 8.30 da Biella, Piazza Alessandro Lamarmora (Piazza del Bersagliere), e rientro alle ore 16.00 dal piazzale inferiore del Santuario.