Vigliano: furgone prende fuoco in via Quintino Sella FOTO e VIDEO

Un furgone che trasportava residui vegetali è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi giovedì 21 agosto intorno alle 17,30, nei pressi del cimitero di Vigliano Biellese, in via Quintino Sella. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia Locale che ha provveduto a chiudere la strada al traffico per garantire la sicurezza dei cittadini.

Fortunatamente, non si registrano feriti né altri danni a persone o a immobili. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo sono terminate.

Non sono al momento note le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo.