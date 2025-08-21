 / CRONACA

CRONACA | 21 agosto 2025, 17:58

Vigliano: furgone prende fuoco in via Quintino Sella FOTO e VIDEO

Fortunatamente, non si registrano feriti né altri danni a persone o a immobili

Vigliano: furgone prende fuoco in via Quintino Sella FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Vigliano: furgone prende fuoco in via Quintino Sella FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Un furgone che trasportava residui vegetali è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi giovedì 21 agosto intorno alle 17,30, nei pressi del cimitero di Vigliano Biellese, in via Quintino Sella. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia Locale che ha provveduto a chiudere la strada al traffico per garantire la sicurezza dei cittadini.

Fortunatamente, non si registrano feriti né altri danni a persone o a immobili. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo sono terminate. 

Non sono al  momento note le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo.

s.zo.

