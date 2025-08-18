Denunciato a Valdilana: sparava ai passanti con un fucile da softair

I Carabinieri della Stazione di Valle Mosso, a Valdilana, hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 22 anni per lesioni personali e getto pericoloso di cose.

Alcune notti fa, una donna ha chiamato il 112 segnalando che, mentre percorreva in auto le strade di Valdilana con i finestrini abbassati, era stata colpita al braccio da alcuni pallini di plastica, riportando lievi ferite.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione di Valle Mosso che, dopo gli accertamenti, ha individuato il responsabile: l’uomo aveva "esploso" alcuni colpi con un fucile elettrico da softair dal balcone della propria abitazione. Ai militari ha dichiarato che i colpi sarebbero partiti accidentalmente mentre stava pulendo l’arma.

Il fucile e le relative munizioni sono stati sequestrati. La Procura della Repubblica di Biella è stata informata dei fatti.

Si precisa che l’indagine si trova ancora nella fase preliminare e che l’indagato deve ritenersi innocente fino a sentenza definitiva. Avrà la possibilità di presentare elementi a propria difesa nei successivi gradi del procedimento.