Valle Mosso, rifiuti abbandonati, un lettore: "Presupposto per incentivare altri incivili" FOTO

Egregio direttore a seguito del vs. articolo del 14/08/2025 "Andorno rifiuti abbandonati accanto alla campana del vetro", voglio fare presente che uguale situazione si riscontra in borgata Piana Valle Mosso.
Questo genere di maleducazione civile oltre ad arrecare una spesa ulteriore per la comunità abbandonando rifiuti di ogni genere senza una raccolta differenziata, può creare il presupposto per incentivare altri incivili a depositare altra immondizia. Ringrazio per l' attenzione.
Distinti saluti