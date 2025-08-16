 / CULTURA E SPETTACOLI

Pettinengo, gli orari della biblioteca comunale

Aperta tutti i lunedì di agosto.

La Biblioteca comunale “Luigi Pralavorio”, situata nella nuova sede di Piazza della Vittoria n. 2, di fronte alla Chiesa dei SS. Stefano e Giacomo, rimarrà aperta tutti i lunedì di agosto, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Parte del Sistema Bibliotecario Biellese (BiblioBi), la biblioteca è intitolata a Luigi Pralavorio, noto cittadino di Pettinengo, giornalista, attore e commediografo, soprannominato “Papà Geppetto”. Alla sua morte lasciò in eredità al paese circa 2.700 volumi, nucleo originario dell’attuale collezione.

Oggi il patrimonio conta ben 15.000 libri: circa 3.700 destinati a bambini e ragazzi e 11.300 per adulti. I lettori possono trovare opere di narrativa, saggistica, storia e numerosi testi dedicati al cinema e alla canzone, passioni coltivate da Pralavorio in vita.

G. Ch.

