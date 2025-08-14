Funivie Oropa, avviso per la nomina del presidente e tre componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Comune di Biella ha avviato la procedura per la nomina del Presidente e di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Funivie Oropa. Le cariche avranno una durata di cinque anni e saranno a titolo gratuito.

Le candidature dovranno rispettare specifici requisiti previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli per l’elezione a Consigliere Comunale, l’assenza di cause di non candidabilità, inconferibilità e incompatibilità, oltre a requisiti di carattere specifico indicati negli allegati al bando comunale.

Chi fosse interessato a partecipare alla selezione dovrà inviare la propria candidatura entro il 1° settembre 2025, corredata da curriculum vitae, dichiarazione di possesso dei requisiti e copia di un documento d’identità, all’indirizzo email: protocollo@cert.comune.biella.it.

L’avviso completo, comprensivo di tutte le informazioni e dei modelli da compilare, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Biella e all’Albo Pretorio online.

La procedura rappresenta un’occasione per cittadini interessati a contribuire alla gestione di una realtà importante per il turismo e la mobilità in montagna, rafforzando il legame tra il territorio biellese e le sue tradizioni.