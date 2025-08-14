Furti a Mongrando: due tentativi nei giorni scorsi

Negli ultimi giorni, fra martedì 12 e mercoledì 13 agosto, due episodi distinti di effrazione hanno colpito due abitazioni di Mongrando, nella stessa via.

Nel primo caso, avvenuto tra le ore 10:00 e le 12:00 di ieri, ignoti hanno forzato la porta d’ingresso di un’abitazione a due piani. I ladri hanno messo a soqquadro i locali, ma non hanno asportato nulla. La figlia del proprietario, giunta sul posto, ha trovato la casa in disordine; il danno è ancora da quantificare.

Nel secondo episodio, consumatosi tra il 12 e il 13 agosto, i malviventi si sono introdotti in un’altra abitazione, sempre a Mongrando, forzando la porta d’ingresso principale e rovistando ovunque. Secondo una prima ricognizione, mancherebbero alcuni monili in oro. I danni sono ancora da quantificare, ma nel giardino sul retro è stato rinvenuto un cofanetto contenente alcuni gioielli, fra oro e bigiotteria, perso durante l'allontanamento. Risultano mancanti due orologi.

In entrambi i casi sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri.