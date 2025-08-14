Provincia di Biella, Consigliera di Parità: Erika Vallera succede ad Ilaria Sala

Cambio ufficiale per la Consigliera di Parità della Provincia di Biella. Dopo cinque anni di servizio, Ilaria Sala lascia l’incarico, passando il testimone a Erika Vallera, già designata lo scorso 2 aprile dal Presidente Emanuele Ramella Pralungo. La nomina è stata formalizzata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, firmato il 4 agosto 2025.

La Consigliera di Parità svolge funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, agendo come pubblico ufficiale e collaborando con enti e istituzioni per il rispetto delle pari opportunità.

Contestualmente, la Provincia di Biella ha pubblicato l’Avviso per la candidatura alla carica di Consigliere/a di Parità supplente. L’incarico, della durata di quattro anni e rinnovabile una sola volta, prevede funzioni di sostegno e sostituzione della Consigliera effettiva, nonché la possibilità di percepire un’indennità mensile nei soli periodi di effettiva supplenza, come stabilito dalla Conferenza Unificata del 19 aprile 2023.

La selezione, per soli titoli, richiede requisiti specifici di competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, normative sulla parità e pari opportunità, oltre a condizioni di eleggibilità e assenza di conflitti di interesse. Le domande, corredate da curriculum vitae in formato europeo e documentazione comprovante i requisiti, dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 12:00 del 30 settembre 2025 tramite il portale della Provincia di Biella.

Per informazioni e modulistica, è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali e Giovanili all’indirizzo welfareegiovani@provincia.biella.it o al numero 015 84 80 778.