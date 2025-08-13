Settimana dell’Assunta: celebrazioni, visite guidate ed eventi al Santuario di Oropa

Dal 14 al 17 agosto, il Santuario di Oropa ospita la Settimana dell’Assunta, un ricco programma di celebrazioni religiose, visite guidate ed eventi culturali.

Giovedì 14 agosto sono previste due Messe dell’Assunta: alle 16.30 nella Basilica Superiore e alle 18.15 nella Basilica Antica. La giornata si chiuderà alle 21 con "Cupola sotto le stelle", una visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata.

Venerdì 15 agosto il programma religioso inizierà alle 7.30 con la Messa nella Basilica Antica, seguita da celebrazioni alle 9.00, 10.30 (Solenne Messa nella Basilica Superiore con benedizione delle rose alla Madonna), 12.00, 16.30 e 18.15. Alle 21 si terrà la fiaccolata presieduta da Mons. Farinella. Alle 11, visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia.

Sabato 16 agosto alle 15 ci sarà una visita guidata al Cimitero Monumentale, mentre alle 21 tornerà "Cupola sotto le stelle" con la visita serale alla Basilica e alla cupola illuminata.

Domenica 17 agosto alle 21 la terrazza della Basilica Superiore ospiterà il concerto d’arpa sotto le stelle "Alfonsina Strada", con presentazione e letture del libro dell’autrice Simona Baldelli ed Eleonora Perolini all’arpa.

Per informazioni: santuariodioropa.it – Tel. 015 25551200.