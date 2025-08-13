Sostegno, pianta cade sulla provinciale e colpisce un furgone

Momenti di paura lungo la strada provinciale 236 a Sostegno, dove ieri 12 agosto notte una pianta è improvvisamente caduta, colpendo un veicolo in transito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno accertato il coinvolgimento di un Fiat Ducato condotto da un uomo classe 1952, residente a Crevacuore. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso.

Secondo i rilievi, la pianta sarebbe caduta per cause naturali, finendo proprio sul mezzo in marcia. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di gestire la viabilità, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione dell’ostacolo.

Il veicolo, rimasto marciante, è stato recuperato e la strada è stata riaperta al traffico dopo la completa messa in sicurezza dell’area.