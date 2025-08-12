Golf Club Cavaglià: tutto pronto per la Louisiana di ferragosto

Il Golf Club Cavaglià si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la classica Louisiana di Ferragosto Maestri e Pro Shop, in programma venerdì 15 agosto. La competizione, disputata su 18 buche a coppie con partenza shot-gun, richiamerà giocatori e appassionati per una giornata all’insegna dello sport e della convivialità.

Le iscrizioni sono già aperte e, per i dettagli, è possibile rivolgersi alla segreteria del club. Intanto, proseguono i lavori di manutenzione sul percorso, con le buche 11 e 12 temporaneamente chiuse.

Sulla bacheca e in segreteria sono inoltre disponibili i tabelloni dei Campionati match-play singoli e di doppio: i partecipanti sono invitati a concordare le date per i match del primo turno.