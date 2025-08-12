Furto bici elettrica a Cossato: recupero lampo da parte di Carabinieri

Un'operazione tempestiva dei Carabinieri della Stazione di Cossato ha portato al recupero di una bicicletta elettrica, che era stata rubata pochi minuti prima.

L'episodio ha avuto inizio nella serata del 10 agosto 2025, quando l'uomo ha denunciato il furto della sua amata bicicletta, lasciata incustodita giusto il tempo di acquistare qualcosa da mangiare. Accortosi del furto, ha immediatamente chiesto aiuto chiamando il 112, così la Centrale Operativa di Biella ha avvisato le pattuglie in zona del fatto, riportando agli operanti una descrizione ben precisa del mezzo, fornita dal ragazzo. Poco dopo, in una via poco lontano, una pattuglia della Stazione ha riconosciuto la bici rubata con a bordo un giovane, fermandolo. I

l proprietario, avvisato del ritrovamento, si è recato sul posto e ha riconosciuto con grande gioia la sua bicicletta, che, sentito il Magistrato di turno, che non ha ritenuto necessario il sequestro del mezzo, gli è stata immediatamente restituita. Il ragazzo ha ringraziato sentitamente i Carabinieri per la professionalità e la rapidità dell'intervento, che gli ha permesso di riavere in breve tempo un bene a cui era molto affezionato. L’autore del fatto, un ventitreenne del posto, è stato denunciato per furto aggravato.

L'episodio dimostra ancora una volta l'importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell'Ordine, per la prevenzione e la repressione dei reati, in questo caso con un esito particolarmente positivo. Si ricorda che si versa nella fase di indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a sostegno della propria estraneità negli stadi successivi del procedimento.