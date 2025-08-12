Piemonte: persiste il rischio incendi tra caldo intenso e condizioni meteo sfavorevoli.

Il Piemonte affronta una settimana caratterizzata da una forte ondata di caldo, sostenuta dall’anticiclone nord-africano che sta portando temperature elevate e condizioni di afa persistente. Le previsioni indicano un calura intensa prolungata fino almeno a Ferragosto, con massime che oscilleranno tra 35 °C e 38 °C. Oggi, martedì 12 agosto, è in vigore un allarme giallo per ondate di calore, con punte percepite fino a 37 °C.

Nel contesto regionale, il rischio incendi è da "moderato" a "elevato". In particolare, alcune aree, come il Sud-Est piemontese e l’area di Torino Ovest, hanno sperimentato livelli di pericolo fino a 5 “molto elevato” l’11 e il 16 agosto, con focolai potenzialmente più difficili da contenere. Il resto del territorio piemontese mostra invece livelli più bassi, ma non per questo trascurabili.

Le squadre di volontari dell’Antincendi Boschivi (AIB) sono già in stato di preallerta anche nell'area biellese, pronte a intervenire in caso di emergenza, garantendo tempi di risposta rapidi per contenere eventuali principi di incendio ed evitare che le fiamme si propaghino.

Focus sul Biellese: caldo afoso e rischio incendio "moderato" fino al 16 agosto

Le massime nella provincia di Biella si manterranno tra i 33 °C e i 36 °C, con assenza di precipitazioni e condizioni stabili: bel tempo o cielo a tratti velato. L’afa sarà persistente, con notti tropicali e un disagio bioclimatico non trascurabile.

Le temperature elevate, l’afa persistente e la totale assenza di piogge de-umidificano il terreno, aumentando la vulnerabilità del territorio: è cruciale evitare comportamenti imprudenti in prossimità di aree boschive, e prestare la massima attenzione alla dispersione di mozziconi o scintille. Anche nel Biellese, le squadre AIB locali sono pronte a intervenire in caso di necessità, con un coordinamento costante con Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

Il clima di Biella, tipico delle zone prealpine, è soggetto a sbalzi estivi importanti: le estati calde e afose si alternano a fasi temporalesche. Questo periodo, al contrario, è contrassegnato da stabilità e temperature elevate.

La sorveglianza attiva, il rispetto delle norme e la responsabilità individuale possono fare la differenza nel prevenire eventi dannosi. Un pensiero è rivolto ai volontari che ogni giorno si dedicano alla salvaguardia dell'ambiente, alla salute delle persone e alla tutela del nostro territorio.