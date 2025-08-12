Cane morso da vipera: soccorso dai Vigili del Fuoco con il Drago

Nella tarda mattinata di oggi martedì 12 agosto, in montagna, un cane è stato soccorso dopo essere stato morso da una vipera. Il proprietario, accortosi dell’accaduto, si è subito caricato l’animale sulle spalle e lo ha portato al rifugio Coda, che si trovava nelle vicinanze del luogo dell’incidente, dove gli sono stati prestati i primi soccorsi.

Successivamente, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco con il Drago, il loro speciale mezzo, per trasportare il cane in sicurezza a valle. All’arrivo presso il Comando in via Santa Barbara, il cane è stato affidato a un veterinario presente sul posto, che ha provveduto alle prime cure e ha organizzato il trasferimento in una clinica veterinaria.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sullo stato di salute dell’animale.