Trivero, auto ribaltata: donna in ospedale

Paura nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 11 agosto, intorno alle 17, per un incidente stradale avvenuto a Trivero. Coinvolta una sola vettura, condotta da una donna, che per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata.

Nonostante il veicolo si sia capovolto, la conducente è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo, prima dell’arrivo dei soccorsi. La donna è stata comunque trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ponzone, che hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo, e una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.