Incidente in via Ogliaro a Biella: traffico rallentato FOTO

Traffico rallentato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 agosto, in via Ogliaro a Biella, poco prima della rotonda che conduce a Vaglio Pettinengo, a causa di un incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, una coda di veicoli avrebbe indotto un’auto a rallentare. Un furgone, che seguiva, non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo, tamponandola e l’urto avrebbe spinto la vettura contro un muro a bordo carreggiata.

Nessuno degli occupanti ha riportato ferite e i conducenti hanno provveduto a compilare la constatazione amichevole. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Andorno, che stanno regolando la viabilità fino alla rimozione dei mezzi e messo in sicurezza la zona.