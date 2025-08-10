In Valle Cervo una conferenza sul Trenino della Balma

In frazione Piaro proseguono gli eventi estivi e culturali. In arrivo martedì 13 agosto, alle 17, una conferenza molto interessante sul "Trenino della Balma", che si terrà presso l'Oratorio di Sant'Antonio. I relatori saranno Giorgio Lauri e Davide Varesano, che ci parleranno del mezzo storico che da Miagliano risaliva la Valle Cervo.

Il 17 agosto Piaro celebrerà Sant'Antonio, alle 16.30, con una festa finale all'esterno dell'Oratorio. Ultimo appuntamento del mese sarà martedì 19 agosto, alle 18, con un incontro tenuto da Guido Parravicini da titolo "La fisica in un'escursione in montagna", con curiose domande che apriranno la serata : perché la neve è bianca ed il ghiaccio vecchio è azzurro? La fisica spiegherà tutto questo.