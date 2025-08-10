Biella, furto all’Esselunga: fermato 29enne

Nel pomeriggio di ieri sabato 9 agosto, intorno alle ore 18, le forze dell’ordine sono intervenute presso il punto vendita Esselunga di Biella a seguito di una segnalazione di furto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri hanno accompagnato in sede l’autore del gesto: un cittadino di origine tunisina, classe 1996 e residente a Biella, sorpreso a sottrarre un profumo. Non si sono registrati episodi di resistenza durante l’operazione.

Il responsabile della sicurezza del supermercato, identificato dagli agenti, ha segnalato che il giovane risulta colpito da un provvedimento di espulsione. La questura, interpellata per verificare la situazione, ha comunicato che il provvedimento non è ancora esecutivo. Per questo motivo, al termine degli accertamenti, l’uomo è stato rilasciato con un invito a presentarsi.