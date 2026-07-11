Incendi in Piemonte, da oltre dieci giorni il Corpo AIB è in prima linea FOTO

Da oltre dieci giorni, senza sosta, il Corpo AIB del Piemonte è impegnato in prima linea.

Le volontarie e i volontari stanno affrontando gli incendi che hanno interessato diversi territori della regione, operando con professionalità, determinazione e spirito di servizio.

Sono giornate difficili: il caldo intenso, la fatica, la durata degli interventi e le caratteristiche spesso impervie delle aree coinvolte rendono ogni operazione particolarmente complessa. Le squadre lavorano per ore, nella consapevolezza che ogni azione è fondamentale per la tutela del territorio.

Dall’inizio dell’emergenza, i numeri restituiscono la portata della mobilitazione:

• 959 volontarie e volontari impiegati

• 375 mezzi operativi

• 39 incendi registrati

Ad oggi:

• 9 incendi sviluppatisi nei giorni scorsi risultano ancora aperti

• 4 nuovi roghi sono divampati nella giornata odierna

In alcune zone iniziano finalmente a emergere i primi segnali positivi, frutto dell’attività instancabile di tante donne e tanti uomini che hanno continuato a garantire la propria presenza.

Un risultato reso possibile dalla stretta collaborazione dell’intero Sistema AIB del Piemonte.

Un ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, ai piloti degli aerei della flotta nazionale, agli equipaggi degli elicotteri regionali, ai Carabinieri Forestali, al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ai funzionari, ai dirigenti, agli assessori e al presidente della Regione Piemonte.

Il lavoro, tuttavia, non è ancora concluso.

Continueremo a operare con la stessa determinazione fino alla completa chiusura di tutti gli incendi.

A tutte le volontarie e a tutti i volontari impegnati in questi giorni va il mio più sentito ringraziamento.

Il vostro impegno, spesso silenzioso e lontano dagli occhi di tutti, rappresenta un esempio straordinario di altruismo e amore per il nostro territorio.

Orgoglioso di voi. Sempre.

Ispettore generale Corrado Busnelli