Due truffe a donne sventate in tempo da impiegati di banca e Carabinieri

L'attenzione e la sensibilità di due impiegati di banca ha permesso di sventare alcuni tentativi di truffa perpetrati ai danni di un paio di correntisti. Gli episodi sono avvenuti nei giorni scorsi in due diverse filiali del nostro territorio.

Nel primo caso, una donna di 71 anni si è presentata allo sportello per effettuare due bonifici “sospetti” a favore di un unico soggetto, a distanza di pochi minuti. Il dipendente della banca ha notato alcune anomalie nella richiesta e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Una volta giunti sul posto, i Carabinieri hanno convinto la cliente a bloccare il pagamento poiché poteva trattarsi di una probabile truffa ai suoi danni. Inoltre, sembra che la stessa avesse già eseguito una pratica simile qualche giorno prima.

Nell'altro caso, invece, un'anziana è stata contattata al telefono da un sedicente operatore di banca che le avrebbe richiesto i suoi codici personali per accedere sul suo conto così da rimborsarle dei soldi. L'82enne, assieme ad una coppia di amici, è arrivata in filiale per effettuare le verifiche del caso e, anche in questo caso, l'impiegato ha compreso il tentativo di raggiro e bloccato in tempo l'operazione.

Ancora una volta risultano decisive le campagne di informazione e prevenzione di contrasto alle truffe portate avanti dai militari dell'Arma.