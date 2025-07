Incidente sul lavoro a Pray: operaio 51enne ferito alla mano

Aggiornamento delle 20,07

L'uomo coinvolto nell'incidente è un cittadino indiano 51enne residente in provincia di Novara e il fatto è accaduto presso la ditta Gotty dove lavora. Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava nel reparto di lucidatura durante il proprio turno di lavoro accidentalmente la mano gli sarebbe rimasta incastrata all'interno del macchinario per la lucidatura metallica, in quel momento in funzione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Valle Mosso di Valdilana, i Vigili del Fuoco distaccamento di Valdilana e il 118 che ha trasportato il ferito presso l'ospedale di Borgosesia dove si trova ricoverato in codice giallo.

Sull'accaduto procede lo Spresal di Vercelli.

I fatti

Un incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di oggi giovedì 31 luglio a Pray coinvolgendo un uomo. Dalle prime informazioni raccolte sembra che il malcapitato abbia riportato un infortunio alla mano. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri per gestire la situazione.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche relative al certificato di prevenzione incendi. Al momento, non sono ancora note le condizioni del giovane ferito.

Le autorità competenti stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.