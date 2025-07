Concerto di jazz, passeggiate in natura, conferenza: a Campiglia Cervo grande successo di pubblico FOTO

Hanno riscosso un notevole successo di pubblico gli eventi in programma lo scorso weekend nel comune di Campiglia Cervo.

Dalle conferenze passando alle passeggiate in natura fino ai concerti di jazz. Visibilmente soddisfatta l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Piatti. Venerdì sera, nei locali del Circolo Valet, è stata presentata la guida, assieme alla carta dei sentieri, ad opera di Fabio Porta, incentrate sui sentieri di Valle Elvo, Oropa e Cervo. Nel corso della serata sono state proiettate alcune immagini e riportate diverse domande sui temi condivisi.

Grande affluenza anche nelle escursioni in natura tra i musei della Bürsch, di scena domenica 27 luglio, con la presenza di visitatori provenienti anche da fuori provincia. Infine, grande entusiasmo ha suscitato la rassegna “Too young to jazz”, dedicata ai talenti emergenti del jazz nazionale, in concerto nella piazza parrocchiale di Campiglia.