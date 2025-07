Regione, Davide Zappalà è il consigliere di maggioranza più propositivo

Primo anno di lavoro molto intenso per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia che ha presentato proposte concrete per il Piemonte e il Biellese.

«Lavorare in Consiglio Regionale per migliorare la vita quotidiana dei cittadini è la priorità che mi sono dato sin dall’inizio del mandato, con un’attenzione particolare alla sanità, ai giovani e al territorio biellese». Con queste parole Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, fa il punto sulle proposte di legge depositate nel corso del primo anno di legislatura a Palazzo Lascaris. Un impegno costante e riconosciuto anche dai numeri: Zappalà è infatti risultato il consigliere regionale più propositivo della maggioranza nei primi 365 giorni.

Tra le iniziative in ambito sanitario, Zappalà ha promosso una proposta che prevede la comunicazione all’utente del costo effettivo della prestazione sanitaria ricevuta: «Si tratta di un’informazione trasparente e utile, che aiuta il cittadino a comprendere il valore del servizio pubblico e a sensibilizzare su un uso responsabile della sanità». Un altro fronte riguarda il riconoscimento della professionalità dei volontari sanitari, con una proposta di legge che mira a certificare le competenze chi ogni giorno presta il proprio tempo e le proprie competenze in ambito sanitario.

Grande attenzione anche al mondo giovanile e allo sport, con una proposta rivolta ai ragazzi tra gli 8 e i 14 anni per promuovere percorsi di orientamento sportivo. «Perché significa investire nella salute: un ragazzo che pratica una disciplina sportiva a lui congeniale ha maggiori probabilità di continuare nel tempo, con ricadute positive sia sul piano sanitario che su quello sociale. Inoltre, chi sceglie lo sport più adatto alle proprie caratteristiche ha più possibilità di ottenere risultati agonistici, a beneficio personale e del prestigio della Regione Piemonte».

Sul piano territoriale, il consigliere biellese propone che il Brich di Zumaglia – simbolo culturale e punto di riferimento per la comunità – venga gestito direttamente dalla Regione Piemonte e non più dalla Comunità Montana: «Per via dei tagli che ci sono stati negli ultimi vent’anni, le comunità montane hanno meno risorse disponibili». Infine, una proposta per i grandi eventi promossi dalla Regione Piemonte: l’introduzione di un logo ufficiale e di un canale di contribuzione dedicato. «L’obiettivo è dare una certezza di risorse per consentire agli organizzatori degli eventi più significativi di fare una programmazione pluriennale invece di richiedere annualmente un contributo specifico. In questo caso si parla solo di grandi eventi piemontesi periodici, non un grande evento come il passaggio della Vuelta». «Il mio impegno – conclude Zappalà – è e resterà sempre rivolto a costruire un Piemonte più efficiente e vicino ai cittadini, partendo da temi concreti. Fratelli d’Italia è forza di governo e di proposta, con lo sguardo rivolto ai bisogni reali delle persone».