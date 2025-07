Benna: contributo per il trasporto scolastico di studenti con disabilità, anno scolastico 2024-2025

Il Comune di Benna ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di un contributo economico forfettario a favore delle famiglie di studenti con disabilità che, nell’anno scolastico 2024-2025, hanno frequentato la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado. L’iniziativa mira a sostenere le spese sostenute dalle famiglie che provvedono autonomamente al trasporto scolastico, senza usufruire del servizio comunale o di altri enti pubblici.

Possono presentare domanda le famiglie di studenti residenti a Benna, riconosciuti in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 o con invalidità civile accompagnata da indennità di accompagnamento o frequenza, che abbiano frequentato regolarmente le scuole indicate, anche in comuni diversi da quello di residenza.

Le risorse complessive stanziate ammontano a 6.954,18 euro. Il contributo, pari a 1.000 euro per studente, verrà erogato in un’unica soluzione fino all’esaurimento del budget. L’amministrazione comunale si riserva di modificare proporzionalmente l’importo in base al numero di richieste ricevute.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 dell’8 agosto 2025, compilando una dichiarazione sostitutiva e allegando la certificazione di disabilità e la diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL, oltre a un documento di identità valido. La domanda può essere consegnata allo Sportello dell’Ufficio Segreteria del Comune di Benna o inviata via email all’indirizzo benna@ptb.provincia.biella.it.

Il Comune effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni false, il beneficiario perderà il contributo e sarà soggetto a sanzioni e recupero delle somme indebitamente percepite.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile dei Servizi Scolastici, Dr. Andrea Garizio.