Occhieppo Inferiore: Scontro tra auto e Vespa, ferito un uomo, prognosi di 30 giorni

Incidente nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17, a Occhieppo Inferiore. A scontrarsi sono stati un’automobile, condotta da un uomo di Mongrando nato del '53, e una Vespa guidata da un uomo del '63.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente del ciclomotore, che nell’impatto ha riportato diverse ferite. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano ulteriori coinvolti, e le cause dello scontro sono al vaglio degli inquirenti.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, ma è tornato alla normalità in breve.