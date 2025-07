Unpli Piemonte e Anci: siglato un Protocollo d’Intesa per rafforzare la collaborazione tra Pro Loco e Comuni

Si è svolto il 15 luglio a Torino un incontro di grande rilievo tra una delegazione dell’Unpli Piemonte e Davide Gilardino, presidente della Provincia di Vercelli, sindaco di Ronsecco e presidente di Anci Piemonte. L’appuntamento ha segnato un passo significativo nell’attuazione regionale del protocollo d’intesa nazionale siglato tra l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).

La delegazione Unpli era composta da Antonello Pirola, presidente Unpli Vercelli, da Stefano Raso e Francesco Romeo, entrambi vicepresidenti Unpli Piemonte. All’incontro ha partecipato anche Massimo Stilo, vicepresidente di Anci Piemonte e sindaco di Castelletto Sopra Ticino.

Al centro del confronto, l’avvio di una collaborazione concreta in Piemonte, con particolare attenzione ai temi della formazione, dell’informazione e dell’organizzazione di eventi condivisi.

Il presidente Gilardino ha definito l’incontro “positivo e importante”, sottolineando il ruolo fondamentale delle Pro Loco “nel mantenere vive le tradizioni e le radici delle comunità locali attraverso l’organizzazione dei principali eventi sul territorio”.

Il vicepresidente Anci, Massimo Stilo, ha ribadito l’importanza di “sostenere e continuare la collaborazione con Unpli, centrata sulla progettualità, la formazione e la crescita dei giovani, anche in un’ottica di inserimento nel mondo del lavoro”.

Antonello Pirola ha evidenziato come “l’accordo di collaborazione siglato a livello nazionale trova una sua concreta applicazione a livello regionale in Piemonte”, con l’obiettivo di “rafforzare il legame tra Pro Loco e amministrazioni comunali, valorizzando il ruolo delle associazioni nella promozione turistica, culturale ed enogastronomica dei territori”.

Sulla stessa linea, Stefano Raso ha rimarcato la necessità di “rafforzare la sinergia tra Unpli Piemonte e Anci Piemonte, promuovendo un’azione congiunta tra Pro Loco e Comuni nei settori della formazione, dell’informazione e della coprogettazione”, individuando nello sviluppo di iniziative condivise “un obiettivo strategico per l’intero territorio regionale”.

Francesco Romeo ha delineato l'importanza di “valorizzare questa collaborazione anche a livello regionale”, anticipando la creazione di un programma comune di iniziative e progetti. Particolare attenzione è stata rivolta al tema della formazione, “resa sempre più necessaria dalle normative che i Comuni devono rispettare”. In questo senso, i volontari delle Pro Loco sono stati individuati come figure chiave da formare per agevolare l’organizzazione delle attività nei diversi territori.