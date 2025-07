Ospedale, ecco il Fluoroscopio: uno strumento in più per potenziare l’attività del reparto in forte crescita FOTO

Ieri, giovedì 24 luglio, si è tenuto presso la Sala Convegni dell’Ospedale di Biella l’incontro di presentazione della donazione di un Fluoroscopio, dispositivo radiologico del valore commerciale di 130 mila euro, acquistato e donato con il contributo di cittadini biellesi dall’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella. La Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Biella ha registrato in questi anni una progressiva crescita dell’attività e anche dell’organico medico che risulta attualmente al completo con 11 medici specialisti più il Dott. Walter Daghino, proveniente dal CTO di Torino e Direttore dall’ottobre 2019, quando gli ortopedici erano cinque senza primario, andato precedentemente in pensione. Tra il 2020 e il 2024 lo staff medico si è rinforzato con giovani professionisti provenienti non solo dal Piemonte ma anche da scuole di specialità fuori Regione.

I RISULTATI CONSEGUITI DAL REPARTO NEL 2024 E 2025

Per quanto riguarda l’ambito ambulatoriale l’Ortopedia e Traumatologia dell’ASL di Biella tra gennaio e giugno 2025 ha effettuato circa 7.500 prestazioni, registrando rispetto allo stesso periodo del 2024 un aumento di 1.000. Confrontando questi dati con il 2019 si evidenzia un incremento del 22% di attività specialistica che in proiezione sull’intero anno potrebbe avere anche un incremento uguale o superiore al 30%. In particolare, per quanto riguarda le visite di controllo sono addirittura raddoppiate rispetto all’anno pre pandemico: basti dire che nel 2019 erano 4.558 e nel solo semestre del 2025 sono state 4.143. Anche a fronte di un mobilità passiva che storicamente ha caratterizzato gli ultimi vent’anni di questo reparto, nel 2025 si è rilevato un incremento della mobilità attiva ambulatoriale, ossia di prestazioni erogate a pazienti da fuori provincia e da fuori regione, che in soli sei mesi ha già superato il 2019.

L’Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale dell’ASL di Biella a novembre 2024 è risultato tra i centri italiani che a novembre 2024 si sono distinti a livello nazionale nell’àmbito del Programma Nazionale Esiti 2024 (PNE) a cura dell’Agenzia del Ministero della Salute, AGENAS. In particolare, in riferimento alla percentuale di pazienti (con età uguale o maggiore ai 65 anni) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario. A livello regionale l’Ortopedia biellese è quarta assoluta, con uno scarto minimo dall’Ospedale terzo classificato, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore di Novara, e addirittura prima in Piemonte per pazienti presi in carico residenti nel territorio provinciale. A livello nazionale, sempre per lo stesso indicatore il Reparto diretto dal dottor Walter Daghino compare tra i primi 10 in Italia che nel triennio precedente non erano arrivati alla soglia del 60%, ma che nel 2023 hanno migliorato in modo netto la propria performance, raggiungendo e superando il 75%, a fronte di una media nazionale del 56%. Il posizionamento nazionale è, infatti, motivato dal fatto che nel 2021 per lo stesso indicatore il Reparto biellese aveva ottenuto il 29% con una progressiva crescita negli anni successivi fino alle attuali tempistiche che sfiorano l’80%.

CHE COS’È E A CHE COSA SERVE IL FLUOROSCOPIO

Il Fluoroscopio è un dispositivo radiologico presente in modo particolare in centri specialistici ortopedici e pediatrici, utile sia in Pronto Soccorso sia in Sala Operatoria, con numerosi vantaggi in particolare per pazienti pediatrici e fragili. L’apparecchiatura consente di ottenere immagini in tempo reale delle ossa di un paziente, grazie a un mini arco a C potendo così visualizzare con grande dettaglio anche le ossa più minute. La tecnologia donata al reparto di Ortopedia e Traumatologia viene impiegata in collaborazione con lo staff tecnico della Radiologia dell’ASL BI e in circa un mese di attività è stata utilizzata per circa 40 pazienti. Nel giugno del 2024 aveva preso avvio la campagna di raccolta fondi per l’acquisizione di una tecnologia di fascia media, con valore previsto di circa 50.000 euro, adatta allo studio delle ossa di avambraccio, polso, mano, caviglia e piede. L’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, in accordo con lo staff dell’Ortopedia ASL BI e grazie alla generosità dei cittadini biellesi, ha maturato la decisione di aggiungere un ulteriore tassello: acquisire una strumentazione top di gamma, all’avanguardia, caratterizzata da un detettore più ampio, ossia un pannello che emette i Raggi X di maggiori dimensioni, che ne consente quindi l’utilizzo anche su gomito, ginocchio e spalla. L’investimento per l’acquisizione di un Orthoscan TAU 2020 ZIEHM, del valore di circa 130 mila euro, ha consentito così di acquisire un apparecchiatura che, oltre alla riduzione del dolore con beneficio in particolare per i pazienti pediatrici e più fragili, permette di ottenere numerosi vantaggi tra cui la riduzione dei tempi di trattamento, l’aumento dei volumi e dell’efficienza. La tecnologia donata è, infatti, un Fluoroscopio Orthoscan TAU 2020 ZIEHM, dal valore di circa 130.000€.

Si tratta di un apparecchio di ultima generazione, dotato di:

- un mini arco a C mobile, con monitor da 32’’;

- un pannello rivelatore di 20x20 cm, il più grande attualmente disponibile;

- un design compatto e un ingombro ridotto per assicurare un flusso di lavoro ottimizzato e una maggiore efficienza nelle attività ortopediche e traumatologiche quotidiane.

L’utilizzo dello strumento consente al Chirurgo Ortopedico:

- di acquisire immagini ad alta definizione e in tempo reale;

- di erogare una quantità contenuta di radiazioni, a beneficio sia dei pazienti e degli operatori.

Il fluoroscopio acquisito infatti, utilizza una metodologia chiamata fluoroscopia pulsata, che permette di ridurre significativamente la dose rispetto alla fluoroscopia convenzionale non pulsata, senza compromettere la qualità dell'immagine.

Gli ambiti di applicazione del Fluoroscopio sono molteplici:

● In Pronto Soccorso: consente di eseguire, con controllo in tempo reale, manovre manuali per ridurre le fratture, accorciando i tempi di trattamento e riducendo la dose di radiazioni;

● Nel Blocco Operatorio: in sala operatoria durante gli interventi chirurgici di piede, caviglia, avambraccio, polso, mano, e in determinati casi anche ginocchio, gomito e spalla.

L’incidenza di fratture che interessano la zona della mano e del piede è relativamente frequente: a Biella, presso il Pronto Soccorso, si registrano ogni anno più di 1.000 di casi, molti dei quali riguardano bambini e adolescenti. Proprio quest’ultimi sono coloro che beneficiano di più dell’arrivo del Fluoroscopio: lo strumento infatti è particolarmente indicato per le fratture pediatriche, che possono ora essere gestite in modo più rapido e meno doloroso per i piccoli pazienti. Infatti, uno dei più grandi vantaggi riguarda proprio il trattamento di soggetti pediatrici e fragili: in caso di fratture, nella maggior parte dei casi è necessaria una manovra finalizzata al riallineamento dell’osso, a seguito della quale il paziente viene ingessato e sottoposto ai raggi per verificare che la manovra sia riuscita con successo; non sempre ciò si verifica, può essere necessario ripetere la procedura per ottenere un risultato ottimale. Questo procedimento può risultare molto doloroso e stressante, e viene sicuramente semplificato grazie alla consultazione delle immagini offerte in tempo reale dal Fluoroscopio.

Alla presentazione, sono intervenuti:

- Paolo Garavana, Direttore Amministrativo ASL BI

- Marina Patrini, Direttore Sanitario ASL BI

- Davide Zappalà, Vice Presidente IV Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte

- Roberto Locca, Sindaco del Comune di Ponderano

- Leo Galligani, Presidente Associazione Amici dell’Ospedale di Biella

- Walter Daghino, Direttore Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia

Walter Daghino, ha affermato: “L’acquisizione di un Fluoroscopio è un traguardo a cui si è puntato sin dal mio arrivo presso l’ASL di Biella nel 2019. L’avvento della Pandemia nel 2020 ha causato una ridistribuzione delle risorse e il progetto è stato temporaneamente accantonato per questioni di forza maggiore. Nel 2024 l’Associazione Amici dell’Ospedale ha deciso di prendere a cuore il progetto ed è stata avviata la Campagna di Raccolta Fondi che ha consentito l’acquisto della tecnologia. L’arrivo del Fluoroscopio consente di migliorare l’efficienza in Sala Operatoria e in Pronto Soccorso, con numerosi vantaggi per i pazienti e nella gestione quotidiana dell’attività di Reparto. A nome di tutto lo Staff dell’Ortopedia e Traumatologia dell’ASL BI ringrazio la Direzione Generale e il suo staff, in modo particolare il Dott. Galligani, i volontari dell’Associazione che presiede e i cittadini biellesi che hanno sostenuto la raccolta dei fondi, tra cui il sig. Pier Angelo Ginipro per il sostegno determinante nel raggiungimento di questo progetto”.

Il Dott. Leo Galligani ha sottolineato l’importanza di continuare ad investire con una prospettiva fortemente orientata all’innovazione: “Questa tecnologia è in grado di fare la differenza a beneficio del benessere generale del paziente, che è lo scopo fondamentale della nostra associazione. Ad esempio in Pronto Soccorso il fluoroscopio è in grado di determinare in modo decisivo un miglioramento del percorso sia in termini di tempi, che di qualità delle immagini su cui si fonda la prestazione che di riduzione del dolore. Per questo motivo la donazione è dedicata ai cittadini biellesi che ringrazio per la vicinanza all’Associazione, per la fiducia e il costante sostegno costante dimostrato. Grazie a loro, l’Associazione è in grado di offrire all’ospedale, che è di tutta la comunità e al servizio della salute di ogni cittadino, tecnologie per una maggiore efficienza delle prestazioni e una migliore qualità delle cure, per tutti”.

Il Dott. Paolo Garavana e la Dott.ssa Marina Patrini sono intervenuti a nome della Direzione Generale: “Questa donazione è l’occasione per ringraziare il Dott. Walter Daghino e il suo staff per i risultati finora ottenuti e che sono confermati da dati rilevati sia a livello regionale che nazionale. Oltre al completamento dello staff medico, avvenuto in questi ultimi anni, con 12 ortopedici in servizio, stanno progressivamente emergendo i frutti della professionalità e dell’impegno espresso da tutta l’équipe anche in termini di numero di prestazioni erogate ai cittadini biellesi, ma anche in termini di attrattività di pazienti da fuori provincia. La sinergia con l’Associazione Amici dell’Ospedale è e un punto di incontro tra la qualità espressa dei nostri professionisti e l’orientamento all’innovazione che caratterizza le scelte e le azioni messe in atto dall’ASL di Biella”.