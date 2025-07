Calcio, conferma in casa Cossato: ecco Lorenzo Badan

Nuova conferma in casa Città di Cossato. Lo annuncia la società: “ Resta Lorenzo Badan, prodotto del nostro settore giovanile, nella rosa della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2025-26. Un centrocampista che più volte ha dimostrato di poter giocare in diverse posizioni e di possedere, all'occorrenza, anche doti offensive”.