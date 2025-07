Tornano le segnalazioni di ciclisti lungo la Superstrada. A chiamare il 112, stavolta, un camionista in transito lungo l'arteria nella giornata di ieri, 21 luglio, in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Cossato. I diversi passaggi dei Carabinieri non hanno consentito di rintracciare la persona in bici.

Non è la prima volta che vengono riportati simili episodi alle forze dell'ordine. Un malcostume che mette a rischio la sicurezza dei mezzi e degli stessi bikers.