Calcio, la Biellese riabbraccia Simone Menabò: “Torno per lasciare un segno”

La Biellese 1902 annuncia il ritorno in bianconero di Simone Menabò, attaccante classe 1998, reduce da due esperienze tra i professionisti in Serie C. Un ritorno a casa nel vero senso della parola. Un legame nato sul campo, costruito con passione e professionalità, e ora pronto a rafforzarsi ancora.

Nato a Chivasso il 14 gennaio 1998, ha mosso i primi passi nel club della sua città natale. Le sue qualità lo hanno condotto ben presto nel settore giovanile della Juventus, dove ha intrapreso un percorso tra alcune delle realtà più strutturate del calcio piemontese. Dopo la formazione in bianconero, infatti, prosegue la sua crescita tra J Stars, Torino e Pro Vercelli, dove si distingue nella formazione Primavera, confermando le sue doti offensive e la capacità di adattarsi al calcio dei grandi. Il suo viaggio tra i senior inizia nel 2017 con il Borgaro Nobis in Serie D. Dopo un passaggio in Eccellenza al Le Grange Trino e al Pont Donnaz Hône Arnad Evançon, nella stagione 2020/21 approda alla Biellese, nella stessa categoria.

All’ombra del Mucrone colleziona 13 gol - il suo primo bottino in doppia cifra - lasciando il segno in un campionato breve ma intenso, culminato con lo sfortunato spareggio con vista promozione disputato a Vercelli contro l’RG Ticino. In quella partita firma il vantaggio della Biellese al 18’, ma la sua rete non basta: il match si chiude con una sconfitta per 2-1 nei minuti finali. Nella stagione successiva, Menabò torna in Serie D, protagonista con la maglia del Fossano (autore di 16 gol tra Coppa Italia e campionato), e proprio contro l’RG Ticino si prende una personale rivincita, segnando su punizione la rete del 2-2 nei tempi supplementari del playout: quel sigillo regala la salvezza ai bianco-azzurri. Con Bra, nel 2022/23, vive invece l’annata più prolifica: 20 marcature in 42 presenze, coronata con il titolo di miglior attaccante del girone. La scalata lo conduce in Serie C, alla Torres, in Sardegna, e successivamente all’Arzignano Valchiampo, dove però affronta alcune difficoltà, in particolare un problema fisico alla schiena, ora completamente superato.

Ora, Biella ritrova il suo bomber: più maturo, più determinato, più affamato di prima. Queste le sue parole ad accordo raggiunto: «Quando sono andato via nel 2021 l’ho fatto con l’amaro in bocca: eravamo andati vicinissimi alla promozione in Serie D e non riuscivo a togliermi dalla testa quelle due partite, a Trino e a Vercelli, in cui segnai ma non bastò. Ancora oggi ci ripenso. Biella però mi è sempre rimasta dentro, intanto perché è una piazza che mi ha dato tanto. Oggi torno con ancora più voglia di fare bene, di regalare gioie ai tifosi, di lasciare un segno. In questi anni il club è cresciuto tantissimo, me l’hanno confermato sia il direttore sportivo Varini sia mister Prina. C’è un progetto serio, ambizioso, e io ho bisogno di una stagione dove ritrovare ritmo, energia, gol. Non ho avuto alcun dubbio nel dire sì. Ringrazio tutta la società. Sono felice e carico: voglio dare tutto e fare ancora tanto per questa maglia».