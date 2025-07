Il jazz approda in Valle Cervo con “Too young to jazz 2025”

Masterclass, giovani talenti e due concerti grazie alla sinergia tra AICS Torino e comune di Campiglia Cervo. Il 26 e 27 luglio 2025 il borgo montano dell'alta Valle Cervo si trasforma in palcoscenico per i giovani protagonisti del jazz italiano con “Too young to jazz”, la rassegna dedicata ai talenti emergenti della scena jazz nazionale.

L’iniziativa, organizzata da AICS – Comitato Provinciale di Torino con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la collaborazione del comune di Campiglia Cervo, porta per la prima volta il progetto nella suggestiva cornice della Valle Cervo, con un programma che unisce formazione, residenza artistica e concerti aperti al pubblico. Il cuore della rassegna sarà la masterclass con un gruppo selezionato di giovani jazzisti che, durante il weekend, vivranno un’esperienza di residenza musicale al Circolo Valet, centro culturale del paese e fulcro delle attività.

Due i momenti musicali aperti al pubblico: sabato 26 luglio – ore 21: nella piazza della Chiesa di Campiglia Cervo si esibirà la Limen Collective, che ha esordito al Torino Jazz Festival 2024 nello spazio dedicato dal festival al vincitore della “Borsa Memorial Ramella”. Un ensemble vibrante, simbolo di una nuova generazione musicale in dialogo con le radici del jazz e le sue evoluzioni contemporanee.

Domenica 27 luglio – ore 16: il weekend si chiuderà al Circolo Valet con il concerto del quartetto formatosi durante la masterclass, occasione per scoprire in anteprima nuovi talenti e il frutto di un’intensa esperienza artistica collettiva. L'evento conferma così la propria missione: valorizzare i giovani musicisti, costruire reti culturali nei territori e portare la musica jazz in luoghi inaspettati ma ricchi di potenziale. Un’opportunità per avvicinare il grande pubblico a un linguaggio musicale vivo e in continua trasformazione.

L'ingresso è libero. Per info: 339 209 2556.