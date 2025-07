Apparecchiamo la Piazza, a Pralungo l'estate è nel segno della socialità

L’estate a Pralungo continua a regalare momenti di festa, socialità e allegria. Dopo il successo del torneo di rigori e la Festa di Sant’Eurosia, è tutto pronto per un nuovo appuntamento imperdibile: sabato 26 luglio, nel cuore del paese, ci sarà un evento chiamato “Apparecchiamo la Piazza”, la serata che trasforma piazza Martiri in un grande ristorante a cielo aperto.

A partire dalle 18, tutti i partecipanti potranno portare il proprio tavolo e apparecchiarlo secondo fantasia. Ci sarà un premio speciale per il tavolo meglio allestito, valutato per eleganza, gusto e originalità: un’occasione perfetta per dare sfogo alla creatività e condividere una cena in compagnia, in un’atmosfera unica.

“I negozi della piazza saranno aperti per l’occasione e offriranno tutto il necessario per la cena – spiega il sindaco Raffaella Molino - La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo con Matteo, Massimo e Federico, che contribuiranno a creare l’atmosfera ideale per una notte d’estate all’insegna del divertimento e della convivialità. Per informazioni: 392.6371401 o 328.2374770”.