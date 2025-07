Dal Nord Ovest - Accoltellato al termine di una lite, è grave in ospedale

Accoltellamento nel primo pomeriggio di ieri, 18 luglio, in via Priocca, a Torino. L'uomo al termine di una lite ha riportato ferite da taglio a un braccio e trasportato all'ospedale Gradenigo in codice rosso, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

Non si sa quale siano state le cause del diverbio che ha portato all'accoltellamento dell'uomo, l'aggressore è scappato ed è tuttora in fuga. Sul posto è intervenuta la Polizia di stato che sta portando avanti le indagini per identificare il fuggito e l'ambulanza per i primi soccorsi.