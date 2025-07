Calcio, alla Fulgor Chiavazzese c’è anche Ayman Loumiy per l’attacco

Esterno offensivo con una stagione alle spalle in prima squadra al Città di Cossato, Ayman Loumiy ha firmato per la Fulgor Valdengo Chiavazzese. Rapido e tecnico, il classe 2007 amplierà il ventaglio di soluzioni per l’attacco di mister Virga.

Come è arrivato a Chiavazza? Ce lo spiega: «Ho scelto la Fulgor perché ho percepito fin da subito serietà e organizzazione, un progetto tecnico ambizioso ma concreto. Ho sentito che questo è l’ambiente giusto per poter crescere ulteriormente, sia a livello personale che calcistico, mettendomi a disposizione di un gruppo competitivo e motivato».

L’Eccellenza è un salto che impegnerà tutti, e trovare le propria dimensione sarà compito importante per Loumiy, che ha aggiunto: «Mi aspetto una stagione intensa, stimolante e ricca di sfide. Il campionato di Eccellenza è competitivo e richiede massimo impegno e determinazione. Sono convinto che lavorando con serietà, giorno dopo giorno, potremo toglierci delle soddisfazioni importanti. C’è grande voglia di fare bene e sono felice di far parte di un progetto che punta in alto. A livello personale, il mio obiettivo principale è dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, contribuendo con prestazioni di qualità e mettendo sempre il gruppo al primo posto. Voglio crescere, migliorarmi e ripagare la fiducia che mi è stata data. A livello collettivo vorrei si creasse un gruppo solido, coeso, che sappia affrontare le difficoltà con carattere e arrivare il più in alto possibile in classifica».