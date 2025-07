Biella Motor Team in gara su due fronti

Doppio impegno nel prossimo weekend per la scuderia Biella Motor Team. Gli equipaggi con le auto moderne saranno impegnati nel Rally delle Valli Ossolane, la gara piemontese entrata quest'anno a far parte del Trofeo Italiano Rally e che assegna anche un punteggio maggiorato per la Coppa Rally di Zona 1.

Gli equipaggi delle auto storiche, invece, saranno in provincia di Vicenza al Rally Campagnolo, quinta prova del Campionato Italiano della specialità. Nella gara ossolana i primi a partire per la scuderia biellese saranno Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti con la Peugeot 208 Rally4 con cui cercheranno punti preziosi per la CRZ1. Il loro numero di gara è il 56. In classe K10, con il numero 124, ci sono invece Alberto Corsi e Denise Bolletta a bordo di una Peugeot 206 GTI mentre in classe RS2.0, con una Renault Clio, sono iscritti Andrea Dentella e Fabrizio Cerruti, il loro numero di gara è il 131.

Primi a partire in classe N2 grazie ai risultati ottenuti durante la stagione, sono Alessandro Colombo e Matteo Grosso che avranno il numero 141 sulle fiancate della loro Peugeot 106 Rallye. Nella stessa classe si presentano, con il numero 149, Stefano Mazzola e Gabriele Mazzola, anche loro su una vettura francese. Al Campagnolo, invece, i primi a prendere il via sono Luca Valle e Cristiana Bertoglio iscritti con il numero 27 sulla loro Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento. Invece numero per la Porsche 911 RSR del 2° Raggruppamento di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini. Nel trofeo riservato alle Autobianchi A112 Abarth, ci sarà anche il navigatore Ermanno Battaglin che leggerà le note a Maurizio Ribaldone su una vettura contrassegnata dal numero 207.