Teatro Popolare di Sordevolo, il ricordo di Giordano Casetto: “Amico e comparsa della Passione”

“In questi giorni è prematuramente mancato il nostro amico Giordano Casetto una persona semplice e sempre cordiale nonché comparsa a cavallo nella Passione di Sordevolo. La nostra manifestazione è nota per le sue rappresentazioni intense e coinvolgenti e una comparsa a cavallo aggiunge sicuramente un elemento di impatto visivo e di emozione per il pubblico. Spero che Giordano Casetto abbia vissuto un'esperienza unica e memorabile partecipando in questo evento. Noi lo ricordiamo con affetto e sicuramente la sua splendida famiglia continuerà a far parte della nostra tradizione”.