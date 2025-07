Biella, rifiuti abbandonati al Piazzo. Una cittadina segnala: “Comune intervenga con multe” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Segnalo questo problema, ormai costante quotidiano da tempo infinito. Ho già informato Seab e fatto molteplici segnalazioni al Comune ma nulla: la situazione è irrisolta e vergognosa. Si tratta, al Piazzo, del pattume che viene depositato con sacchetti, buste ed ogni genere di immondizia non differenziata che viene mollata impunita senza autorizzazione per terra e sul muretto che costeggia palazzo Ferrero e i giardini vicini.

Questa immondizia viene spesso aperta da animali nella notte e sbrandellata in ogni dove. Seab si è resa disponibile ed ogni mattina vengono appositamente a pulire raccogliendo i rifiuti che questi soggetti depositano senza pagare nei loro cassonetti che dovrebbero esporre fuori dalle loro abitazioni nei giorni di ritiro come le persone corrette e civili. Io personalmente pulisco ogni giorno con guanto e sacco per la mia etica di civiltà e decoro. Ma il problema non si risolve se il comune di Biella non interviene con sanzioni, telecamere e cartelli di divieto di deposito rifiuti”.