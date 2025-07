Calcio, una conferma alla Fulgor Valdengo: ecco Manuel Barcellari

Ufficialmente un benvenuto, ma si tratta di un proseguimento. Manuel Barcellari, difensore classe 2008, farà parte dell’organico della prima squadra dalla stagione 2025/26.

Prima linea dell’organico dell’U17 durante il campionato regionale concluso, Barcellari ha già trascorso l’intera seconda parte di stagione a fianco della formazione di mister Virga collezionando tante presenze agli allenamenti e nella lista dei convocati per il campionato di Promozione e per la fase playoff.

Dopo aver già toccato con mano cosa significa far parte della formazione maggiore e aver capito l’ambiente, queste sono le parole del centrale difensivo: “Sono rimasto alla Fulgor perché ho una grandissima squadra attorno e un mister molto valido che mi può far crescere a livello umano e calcistico. Da questa nuova stagione mi aspetto un campionato molto difficile, ma se ci mettiamo testa e voglia possiamo ottenere grandi risultati. Personalmente, voglio disputare una buona stagione, anche se è il mio primo anno fra i grandi; cercherò di dare il massimo per la società e di togliermi grandi soddisfazioni. Quando verrò chiamato in causa cercherò di dare sempre il 100%”.